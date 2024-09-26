«Новая газета Европа»: в Курской области против частей регулярной армии Украины воюет спецназ ФСБ

В Курской области против войск регулярной армии Украины воюют бойцы спецназа ФСБ. К такому выводу пришла «Новая газета Европа», обнаружив в соцсетях информацию о бойце Центра специального назначения ФСБ, который погиб на территории региона в середине августа.

В публикации речь идет о гибели 35-летнего Михаила Т. — его полные данные журналисты не назвали, сославшись на соображения этического характера. На фотографиях в соцсетях Михаила изображены ведомственные награды ФСБ. «Новая газета Европа» утверждает, что он служил в спецназе в Московском регионе и погиб в Курской области — первые публикации о его гибели появились в соцсетях 15 августа. Михаил последний раз заходил в свои аккаунты 13 августа.

Информация о действиях сил специального назначения засекречена, а данные о составе отрядов относятся к гостайне. О том, что бойцы спецназа ФСБ участвуют в российско-украинской войне, было известно и ранее. «Русская служба Би-би-си», отслеживающая потери РФ по открытым источникам, еще в сентября 2022-го сообщала, что в Украине погибли три офицера Центра специального назначения ФСБ. По последним подсчетам, опубликованным 20 сентября, всего в ходе войны погибли 100 сотрудников ФСБ и , среди которых могут быть и сотрудники пограничной службы.

По словам собеседников «Новой газеты Европа», знакомых с работой ЦСН, там служит всего несколько сотен человек. Издание отмечает, что гибель каждого бойца «Альфы», «Вымпела» или другого подразделения спецназначения — большой удар по спецназу ФСБ, который в основном занимется борьбой с терроризмом. До начала российско-украинской войны самые большие потери ЦСН понес во время теракта в Беслане — тогда при штурме школы, захваченной террористами, погибли 10 сотрудников спецназа.

Издание предполагает, что использование спецназа ФСБ в Курской области может объясняться тем, что после начала наступления ВСУ в регионе был объявлен режим контртеррористической операции.

«Выявлять и уничтожать вражеские ДРГ [диверсионно-разведывательные группы] — это работа для ЦСН, — заявил журналистам анонимный сотрудник ФСБ. — В регионе объявлена КТО, а в такой ситуации власть переходит к спецслужбам. [Мне] ясно, что ФСБ приняла решение использовать своих отборных бойцов для борьбы с украинскими диверсантами. Однако в общевойсковом бою с участием тяжелой техники у „Альфы“ и „Вымпела“ мало шансов против регулярной армии».

Другой собеседник издания считает, что борьба с украинскими диверсантами «не является профильной» для ЦСН ФСБ. По его словам, у спецназа службы нет общей связи с военными подразделениями. «[Фактически] нет общего штаба и координации. ЦСН с ними [военными] никогда не взаимодействовал бок о бок», — отметил он.

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