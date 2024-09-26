Мэру Нью-Йорка предъявили обвинение. Власти проверяют, получал ли он незаконные пожертвования на свою кампанию из Турции

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинение в рамках федерального расследования дела о коррупции, пишут The New York Times и CBS News со ссылкой на источники.

Суть обвинительного заключения неизвестна. По данным The New York Times, федеральное расследование касается возможного получения Адамсом пожертвований от людей, связанных с турецким правительством.

В ноябре 2023 года федеральные власти провели обыск в доме сотрудницы кампании Адамса Брианны Саггс, отвечавшей за сбор пожертвований в 2021 году. По данным источников CBS News, кампанию Адамса проверяли на предмет получения незаконных пожертвований из Турции через подставных доноров. Тогда же ФБР обыскало дома еще двух соратников Адамса — директора протокола по международным делам Раны Аббасовой и бывшего главы Turkish Airlines и члена переходной команды мэра Дженка Оджала.

Расследование в отношении мэра, как пишет The New York Times, началось еще в 2021 году, когда федеральные прокуроры Манхэттена проверяли, оказывал ли Адамс давление на должностных лиц пожарной охраны, чтобы те одобрили открытие нового высотного здания консульства для турецкого правительства. Также следователи выясняют, получал ли Адамс бесплатные перелеты и повышение класса обслуживания в авиакомпании Turkish Airlines, которая частично принадлежит турецкому правительству.

Как отмечает The New York Times, когда обвинительное заключение будет опубличено, Адамс станет первым мэром Нью-Йорка, которому будет предъявлено федеральное обвинение во время его пребывания в должности.

По словам Адамса, во время пребывания на посту мэра он посещал только Израиль и Катар. «Я всегда знал, что если буду отстаивать свою позицию в отношении нью-йоркцев, то стану мишенью — и я ею стал», — сказал Адамс, заявив о своей невиновности и пообещав «бороться всеми силами» в случае обвинения.