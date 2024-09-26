Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» прекратил работу. На сайте компании сообщается, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам». Первым внимание на это обратило издание Shopperʼs. Как сообщает РБК, единственная физическая точка магазина на станции метро «Автозаводская» в Москве также закрыта.

Заказчик «Плеер.ру», который 24 сентября пытался оформить возврат на купленную технику, рассказал Shopperʼs, что менеджеры магазина, с которыми он говорил, заявили, что «уволились одним днем». В то же время на сайте Headhunter 24 сентября появилось четыре объявления бывших менеджеров «Плеер.ру» о поиске работы.

«Плеер.ру» в 2001 году основал Алексей Конышев, которому на тот момент было 17 лет. На сайте первоначально продавали плееры, приемники, адаптеры и аккумуляторы Sony и Panasonic, в дальнейшем ассортимент расширился. Forbes писал, что магазин «быстро прославился самыми низкими ценами», конкуренты говорили, что «Плеер.ру» с момента появления «сразу начал демпинговать». Основатель сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев допускал, что «Плеер.ру» продает контрабандные товары.

В прошлом «Плеер.ру» привлекал внимание властей. Так, в июле 2018 года Федеральная служба безопасности провела обыски и приостановила работу магазина на несколько дней. В 2019-м суд приостанавливал работу компании на 30 дней из-за махинаций с кассовыми чеками.

«Плеер.ру» примерно раз в три года менял юридическое лицо, указанное на сайте, сейчас это ООО «Восход», пишет РБК. По открытым данным, владелец ООО — Артем Кобзарь. Выручка компании в 2023 году составила 3,1 миллиарда рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла на 91%, до 79 миллионов рублей, при этом кредиторская задолженность составляла 1,3 миллиарда рублей.

«Плеер.ру» пользовался популярностью у покупателей — в 2000-е годы возле его магазинов стояли очереди.

В 2022 году магазин «Плеер.ру» занимал 88-е место в рейтинге 100 крупнейших российских интернет-магазинов по версии Data Insight. В 2023 году магазин не попал в рейтинг.