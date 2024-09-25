Умер актер Роман Мадянов

Российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot, Mash, StarHit, а также РИА Новости.

Информацию о смерти Мадянова подтвердила актриса Екатерина Стриженова.

По данным Shot, у Мадянова было онкологическое заболевание, которое диагностировали в 2020 году.

Сергей Фадейчев / ТАСС / Profimedia

Роман Мадянов служил в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Актер также известен по десяткам ролей в кино. Свою карьеру он начал еще в школьном возрасте, сыграв в 1973 году главную роль Гекльберри Финна в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелия. В 1984 году Мадянов окончил курс режиссера Оскара Ремеза в ГИТИСе. Мадянов снимался в фильмах «Легенда № 17», «Копейка», «Левиафан», «12», «Утомленные солнцем 2», сериалах «Солдаты», «Есенин», «Штрафбат», «Бедная Настя», «Угрюм-река» и других.

Мадянов — заслуженный артист России, четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орел».