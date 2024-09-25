Российские войска сбросили две авиабомбы на центр Краматорска в Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Вооруженные силы РФ сбросили две управляемые авиабомбы на центр Краматорска Донецкой области, сообщил 25 сентября глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Армия РФ использовала две бомбы «ФАБ-250», сообщили в офисе генпрокуратура Украины.

По последним данным, в результате атаки два человека погибли и 19 получили ранения. Среди пострадавших — трое детей.

В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома. В них выбиты окна, двери, разрушены балконы, сообщили в украинской прокуратуре. Также повреждения получили магазины и автомобили. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами, как предполагают власти, могут находиться люди.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).