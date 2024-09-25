Оппозиционный телеграм-канал «1ADAT»: в Чечне похитили родственника Джохара Дудаева

В Чечне силовики похитили бизнесмена Лом-Али Идигова, который является двоюродным племянником Джохара Дудаева. Об этом без указания источников пишет оппозиционный чеченский телеграм-канал .

По данным телеграм-канала, Идигов, который занимается бизнесом в Москве, 17 сентября приехал в свой родной поселок Катаяма в Чечне. Силовики, утверждает «1ADAT», похитили его оттуда, и с тех пор удерживают в УВД Грозного, не предъявляя никаких официальных обвинений.

«Лом-Али не занимался преступной деятельностью, максимум что могут кадыровцы придраться к нему так это то, что он в своем инстаграме выкладывал Джохара Дудаева», — пишет «1ADAT».

Джохар Дудаев в 1990-х годах был лидером чеченских сепаратистов, с 1991 по 1996 год он возглавлял самопровозглашенную республику Ичкерия. Дудаев был убит в результате спецоперации российских спецслужб.