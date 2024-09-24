В Государственном музее Абхазии повесили портрет Шамиля Басаева

В Государственном музее частично признанной республики Абхазия повесили портрет лидера чеченских сепаратистов Шамиля Басаева. Фотография вошла в экспозицию «Герои Абхазии» — Басаев в 1992 году воевал с Грузией на стороне абхазских сепаратистов. Он награжден высшей наградой Абхазии — медалью «Герой Абхазии».

На портрет Басаева в абхазском музее обратил внимание российский провластный телеграм-канал Hard Blog, пишет «Новая газета Европа». Возмущение выразили и другие z-блогеры, провластные политологи и активисты, сообщает «Эхо Кавказа». В числе прочего они напомнили, что восстановление этого музея в 2013 году оплачивалось Россией, и призвали власти РФ прекратить помощь частично признанной республике.

Экспозиция возмутила и посольство РФ в Абхазии. «Считаем демонстрацию портрета Ш. С. Басаева в экспозиции Государственного музея Абхазии недопустимой», — цитирует РБК заявление посольства. Представители дипмиссии заявили, что обратились в дирекцию музея, которая заверила их, что «намерена в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию». Доступ к экспозиции «Герои Абхазии», по данным издания, временно закрыли.

На сайте музея нет информации об экспозиции «Герои Абхазии». Когда именно там появился портрет Басаева — неизвестно, отмечает РБК.

Лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев организовал ряд резонансных терактов в России, включая нападение на Буденновск (1995 год), захват заложников в Театральном центре на Дубровке (2002 год) и в школе в Беслане (2004 год), взрывы в самолетах и московском метро (2004 год). Власти России также считают его причастным к серии взрывов многоэтажных домов в 1999 году (сам он свою причастность отрицал). В России Басаев до его смерти в 2006 году считался «террористом номер один». Он также был внесен в списки террористов ООН, США и Европейского союза.