РГГУ взял «шефство» над батальоном «Спарта», который участвует в войне в Украине

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) решил «взять шефство» над , участвующим во вторжении российских войск в Украину. Такая договоренность была достигнута между исполняющим обязанности ректора РГГУ Андреем Логиновым и командиром батальона, председателем «парламента» самопровозглашенной ДНР Артемом Жогой, говорится на сайте вуза.

«Сотрудничество РГГУ и „Спарты“ будет носить систематический характер, вуз продолжит ежемесячно собирать средства на нужды фронта и бойцов легендарного 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, а также окажет социальную, культурную, юридическую и психологическую помощь бойцам и их родственникам силами профильных факультетов», — говорится в сообщении.

По словам Логинова, РГГУ готов к «любым просьбам и посылам» батальона.

«Все, что требуется для раненных бойцов, возможна и профориентация, потому что наш университет очень компетентен в этих вопросах, и охватывает все направления социогуманитарных наук и образовательных специальностей», — заявил он.

В сообщении также говорится, что РГГУ передал батальону шесть беспилотников, а также собрал 1,3 миллиона рублей, большую часть из которых направили на покупку дронов.

Андрей Логинов — бывший заместитель министра юстиции России. Он занял должность ректора РГГУ летом 2024 года. Его назначение ректором произошло на фоне скандала с созданием в вузе Высшей политической школы имени Ивана Ильина, который симпатизировал итальянским фашистам и немецким национал-социалистам. Этот учебно-научный центр возглавил философ и политолог .

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