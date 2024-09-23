Власти Грузии оштрафовали такси «Яндекса» за передачу данных пользователей в Россию

Служба защита персональных данных Грузии оштрафовала компанию Ridetech Georgia, предоставляющую услуги такси под брендом «Яндекс Go», за нарушение законодательства о хранении данных. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Как установил регулятор, приложение «Яндекс Go» подключалась к серверам, расположенным на территории России, и на них происходила обработка персональных данных водителей и пассажиров, что запрещено законодательством.

Компанию оштрафовали на 4000 лари (136 тысяч рублей, 1450 долларов) и обязали ее прекратить трансграничную передачу данных.

Такси «Яндекса» под различными брендами работает в Грузии с 2016 года.

После начала полномасштабной войны деятельность «Яндекс Go» была запрещена в Эстонии и в Латвии — власти этих стран объясняли это требованиями безопасности пользовательских данных. В других странах Европы компанию обязали хранить информацию только в дата-центрах на территории ЕС.

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