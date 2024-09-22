В аэропорту Чада задержали работавшего на Пригожина политтехнолога Максима Шугалея

В аэропорту Нджамены (столица Республики Чад) с 19 сентября «удерживают» россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на их коллег.

По словам собеседников агентства, Шугалея и Суэйфана удерживают в аэропорту «без объявления обвинения и причин». «Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — заявили коллеги россиян.

Они рассказали, что в последний раз Шугалей выходил на связь около 15:00 19 сентября. Тогда он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту.

Посольство России в Чаде связалось с властями страны и выясняет обстоятельства задержания россиян в аэропорту, сообщила ТАСС пресс-аташе диппредставительства Юлия Гнездилова.

Максим Шугалей — политтехнолог, который работал на Евгения Пригожина в Африке, где консультировал на выборах кандидатов, считавшихся пророссийскими. В июле 2019 года Шугалея задержали в Ливии, заподозрив в том, что он тайно встречался находящимся в оппозиции сыном убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Вместе с ним был задержан переводчик Самер Суэйфан. Официально Шугалей занимался в Ливии социологическими исследованиями для Фонда защиты национальных ценностей. Политтехнолог вышел на свободу в декабре 2020 года.

Читайте также

Как война в Ливии вынудила Пригожина участвовать в выборах в Коми Политтехнолог, близкий к бизнесмену, возглавил список партии «Родина» в республике. При этом сам он сидит под арестом в Африке

Читайте также

Как война в Ливии вынудила Пригожина участвовать в выборах в Коми Политтехнолог, близкий к бизнесмену, возглавил список партии «Родина» в республике. При этом сам он сидит под арестом в Африке