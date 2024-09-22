Российские войска ударили по Харькову авиабомбами. Пострадали более 20 человек

Российская армия вечером 21 сентября нанесла удар авиационными бомбами по Шевченковскому району Харькова и пригороду. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Один из боеприпасов упал у подъезда жилого многоэтажного дома. Из дома эвакуировали 68 человек.

По данным главы областной администрации Олега Синегубова, ранен 21 человек. В полиции уточнили, что среди пострадавших трое несовершеннолетних — восьмилетний ребенок и двое 17-летних подростков.

В результате ударов разрушены два многоквартирных дома, еще семь домов повреждены, добавил Синегубов.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что ночью 22 сентября российские войска выпустили по территории Украины 80 беспилотников типа «Шахед» и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. По данным ВСУ, силы ПВО сбили 71 дрон. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.