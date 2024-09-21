В Кривом Роге при российской ракетной атаке погибли три человека, в их числе 12-летний подросток

Российские войска в ночь на 21 сентября атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, погибли три человека, включая 12-летнего мальчика, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В городе был атакован частный сектор, погибли две женщины 75 и 79 лет и 12-летний ребенок, еще три человека получили травмы разной степени тяжести. Среди раненых 17-летний подросток и двое мужчин.

Кроме того, был атакован Днепр, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В городе разрушено здание образовательного центра и выбиты окна в домах, один человек ранен.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, эти пять ракет были сбиты. Кроме того, российские войска запустили 16 ударных беспилотников «Шахед», 11 из них были сбиты. Еще пять беспилотников были «локационно потеряны». Украинская ПВО работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.