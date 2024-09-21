Над Россией сбит 101 украинский беспилотник. В Краснодарском крае атакован склад боеприпасов. В Тверской области из-за атаки на станцию задерживаются поезда

В ночь на 21 сентября над российскими регионами был «уничтожен и перехвачен» 101 украинский беспилотник, заявили в Минобороны России.

53 дрона были сбиты над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской, по одному — над Смоленской и Курской областями. Еще один беспилотник был сбит над Крымом и 16 — над акваторией Азовского моря.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе из-за падения обломков беспилотника возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», после чего началась детонация. Жителей соседнего поселка (его название не приводится) временно эвакуировали. Пострадавших, по словам Кондратьева, нет.

По данным телеграм-канала Astra, в Тихорецком районе был атакован поселок Каменный, где находится склад с боеприпасами. Также в этом поселке, как пишет Astra, две войсковые части.

Кроме того, как утверждает Astra, украинские беспилотники атаковали склад боеприпасов, на котором хранился 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), в поселке Октябрьском Тверской области.

Телеграм-канал Baza пишет, что в Тверской области был атакован Торопецкий район. По данным Baza, после атаки была эвакуирована железнодорожная станция Старая Торопа, несколько пассажирских поездов, отменены, а другие отправлены альтернативным маршрутом и идут с задержкой около двух часов.

Октябрьская железная дорога сообщила, что около трех ночи «в связи с инцидентом» в районе станции Старая Торопа эвакуировали пассажиров и персонал вокзала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Альтернативным маршрутом отправлены поезда Москва — Псков и Санкт-Петербург — Смоленск.

Также в Тверской области временно перекрыли движение по автомобильной дороге М-9 «Балтия» на участке с 322-го по 420-й километр.

Глава региона Игорь Руденя сообщил, что беспилотники сбиты на юго-западе области, но не привел никаких подробностей.

В Курской области, как заявил губернатор региона Алексей Смирнов, помимо беспилотника также были сбиты шесть украинских ракет. О пострадавших или повреждениях в результате атаки не сообщается.