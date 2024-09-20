В библиотеке Лейпцига нашли партитуру ранее неизвестного произведения Моцарта

В музыкальной библиотеке Лейпцига обнаружили партитуру ранее неизвестного 12-минутного произведения Вольфганга Амадея Моцарта, сообщила пресс-служба муниципальных библиотек города.

Речь идет о пьесе Serenate ex C из собрания Карла Фердинанда Беккера. Предполагается, что Моцарт написал это произведение в середине — конце 1760-х годов (композитор родился в 1756-м — прим. «Медузы»). Пьеса состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио — двух скрипок и виолончели.

В сообщении при этом уточняется, что партитура, найденная в библиотеке, — это не оригинальная рукопись композитора, а копия, сделанная примерно в 1780 году. Кто переписал произведение Моцарта, неизвестно. Пьесу нашли во время работы по составлению нового издания справочника Кёхеля — архива музыкальных произведений Моцарта. Ее назвали Ganz kleine Nachtmusik («Совсем маленькая ночная музыка»).

Впервые музыкальное произведение будет исполнено 21 сентября в Лейпцигской опере. Слушателей приглашают посетить концерт бесплатно.

Моцарт — один из величайших и самых известных композиторов. Его также считают одним из наиболее значительных представителей Венской классической школы. Моцарт начал писать музыку еще в детстве и всего создал более 600 произведений, включая 16 месс, 14 опер, порядка 50 симфоний.