«Новая газета Европа» нашла более двух тысяч украинских ботов во «ВКонтакте». Они пытаются «увеличить недоверие россиян к власти и военным»

С октября 2022 года по август 2024 года украинские боты написали в соцсети «ВКонтакте» 290 тысячи комментариев в 1,5 тысячи пабликов. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты Европы». Журналисты обнаружили в соцсети 2369 аккаунтов, предположительно, украинских ботов.

За аналогичный период российские провластные боты написали почти 13 миллионов комментариев с 126 тысячи аккаунтов в почти 44 тысячах пабликов. Это в 43 раза больше комментариев и в 53 раза больше самих аккаунтов, отмечает «Новая газета Европа».

Согласно анализу газеты, украинские боты чаще всего имитируют россиян, в том числе из приграничных регионов. Они в том числе используют оскорбительную по отношению к украинцам лексику. Типичный образ бота — аполитичный россиянин, который из-за войны осознал, что властям верить нельзя, и они не могут защитить своих граждан. Однако такая маскировка не снижает вероятность бана во «ВКонтакте».

Журналисты также отмечают, что в отличие от провластных ботов, которые активны постоянно, украинские боты работают кампаниями, которые привязаны к инфоповодам. Всего «Новая» выделяет пять кампаний ботов. Первая началась вскоре после объявления в России мобилизации и длилась до января 2023 года. Основным посылом ботов стала неоправданность войны с Украиной с точки зрения интересов России.

Следующая кампания начала после убийства «военкора» Владлена Татарского. Украинские боты писали, что в России небезопасно, а ФСБ не может предотвращать реальные теракты. В мае 2023 года боты стали активность писать про неспособность России защитить своих граждан, акцентируя внимание на обстрелах российской территории. В марте 2024 года боты активно призывали россиян не ходить на выборы, объясняя это тем, что демократии в стране нет и выборы ни на что не влияют.

«Новая» отмечает, что с 25 июля началась новая кампания ботов, при этом ее нарративы стали более агрессивными, боты стали распространять фейки. В частности, они писали, что ВСУ дошли до Курской АЭС и что на выезде из Курской области российские военные забирают мужчин, так как их не хватает на фронте.

«Судя по комментариям, которые пишут боты, их задача — увеличить недоверие россиян к власти и военным, а порой и посеять панику. <…> Масштабы работы украинских ботов невелики сравнительно с кремлеботами: мы посчитали, что украинские боты оставили лишь около 2,2% от всех комментариев политических ботов в „ВК“ с октября 2022 года. Для сравнения, доля комментариев провластных ботов составляет 91% (80% федеральных кремлеботов и 11% — региональных), а других оппозиционных ботов — 7%. При этом в 2024 году доля политических комментариев, оставленных украинскими ботами, и вовсе снизилась до 1%», — отмечается в публикации.