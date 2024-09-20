Исследование проектов «Хроники» и Extreme Scan: 49% россиян готовы поддержать вывод войск РФ с территории Украины

49% россиян заявили, что готовы поддержать вывод войск России из Украины и мирные переговоры с Киевом без достижения целей . Не готовы поддержать это решение 33% участников опроса. Еще 18% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Такие данные получили социологический проект и исследовательская группа Extreme Scan в ходе , приуроченного к двухлетию с начала мобилизации в России.

Авторы исследование отмечают, что доля россиян, готовых поддержать вывод войск РФ, достигла максимума с момента начала таких опросов в феврале 2023 года. Так, в октябре прошлого года о поддержке этого решения заявили 39% опрошенных, против высказались 33%, воздержались — 27%.

Кроме того, 63% россиян хотели бы, чтобы мирный договор с Украиной со взаимными уступками был заключен в ближайший год. При выборе между новой волной мобилизацией и заключением мира большая часть респондентов (49%) выбрала бы мир, и только 29% — новую волну мобилизации.

При этом количество опрошенных, которые заявляют о готовности участвовать в войне по приказу Минобороны РФ, упало с 42% (данные опроса в феврале 2023 года) до 32%. Доля тех, кто говорит, что не готов воевать, выросла с 20% до 29%.

К результатам социологических исследований в условиях военной цензуры и репрессий следует относиться с осторожностью, поскольку их нельзя считать полностью достоверными.

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