Исследование проектов «Хроники» и Extreme Scan: 49% россиян готовы поддержать вывод войск РФ с территории Украины
49% россиян заявили, что готовы поддержать вывод войск России из Украины и мирные переговоры с Киевом без достижения целей СВО. Не готовы поддержать это решение 33% участников опроса. Еще 18% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Такие данные получили социологический проект «Хроники» и исследовательская группа Extreme Scan в ходе опроса, приуроченного к двухлетию с начала мобилизации в России.
Авторы исследование отмечают, что доля россиян, готовых поддержать вывод войск РФ, достигла максимума с момента начала таких опросов в феврале 2023 года. Так, в октябре прошлого года о поддержке этого решения заявили 39% опрошенных, против высказались 33%, воздержались — 27%.
Кроме того, 63% россиян хотели бы, чтобы мирный договор с Украиной со взаимными уступками был заключен в ближайший год. При выборе между новой волной мобилизацией и заключением мира большая часть респондентов (49%) выбрала бы мир, и только 29% — новую волну мобилизации.
При этом количество опрошенных, которые заявляют о готовности участвовать в войне по приказу Минобороны РФ, упало с 42% (данные опроса в феврале 2023 года) до 32%. Доля тех, кто говорит, что не готов воевать, выросла с 20% до 29%.
К результатам социологических исследований в условиях военной цензуры и репрессий следует относиться с осторожностью, поскольку их нельзя считать полностью достоверными.