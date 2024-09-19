В Москве реконструируют цирк на проспекте Вернадского. Его превратят в «многофункциональную площадку формата lifestyle»

Москомархитектура объявила конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что основная идея конкурса — «превратить цирк в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов».

По его словам, это будет «культурный центр с различными образовательными и развлекательными программами».

Согласно техническому заданию, площадь обновленного комплекса составит около 80 тысяч квадратных метров: 60 тысяч — наземная, 20 тысяч — подземная. Он будет вмещать пять тысяч зрителей. Предполагается также создание общественной зоны на 22,5 тысячи квадратных метров, зоны общепита на 1,3 тысячи квадратных метров, зоны для животных на пять тысяч квадратных метров, а также зоны технического обслуживания шоу на 30 тысяч квадратных метров, включая сцену, помещения для артистов и мастерские.

Кузнецов считает, что необходимость реконструкции цирка «назрела давно», так как «его техническая и функциональная составляющая устарели». Он подчеркнул, что в настоящее время условия содержания животных, помещения артистов и процесс подготовки самих шоу «не отвечают современным стандартам в должной мере, да и о комфорте зрителей уже совершенно другие представления».

Искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале предположила, что старое здание цирка снесут. Она напомнила, что нынешнее здание — «шедевр советского модернизма Якова Белопольского и Ефима Вулыха», а «их архитектурный фокус — парящий над стеклянными стенами складчатый зонтик — стал одним из архитектурных символов столицы».

«Москомархитектура объявила конкурс на новый проект. Как хотят впихнуть нечто размером в 30 раз больше текущего цирка на тот клочок земли и что в нем разместить? Не только манеж и вольеры с хищниками, наверное, еще помещения под бизнес?» — отметила она.

Большой московский цирк на проспекте Вернадского был открыт на пересечении проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом в 1971 году. Площадь здания составляет три тысячи квадратных метров и вмещает 3,4 тысячи зрителей. В 2017 году цирк был передан из федеральной собственности в собственность Москвы. «Интерфакс» напоминает, что незадолго до этого директор цирка Эдгард Запашный после проведения ряда работ на объекте заявлял, что для завершения реконструкции цирка необходимо около 10 миллиардов рублей.