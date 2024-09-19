Минпросвещения предложило убрать из программы физкультуры гольф и чирлидинг из-за несоответствия «отечественным традициям»

Минпросвещения предложило исключить из учебных программ по физкультуре гольф и чирлидинг как зарубежные виды спорта, не соответствующие отечественным традициям. Это следует из опубликованного на портале правовых актов проекта приказа, внимание на который обратил РБК.

Документ предлагает изменения в приказы ведомства, касающиеся федеральных образовательных программ. В пояснительной записке к нему гольф и чирлидинг («чир-спорт», как сформулировано в тексте) называются «практикуемыми за рубежом видами физического воспитания школьников», которые не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям», а также «национальным нравственно-этическим нормам».

Кроме того, из программы предлагается исключить положения об освоении школьниками приемов массажа и банных процедур после физической нагрузки, а также «положения о зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях». Так, в нескольких местах Минпросвещения указывает, что необходимо исключить слова «на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, Олимпийских играх». В ведомстве утверждают, что это должно служить формированию у школьников «осознанного отношения к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

Также Минпросвещения предложило заменить в федеральных программах термины «гендерный», «толерантность», «буллинг» и «семейное насилие» на «понятные и нейтральные формулировки».

В качестве таковых на замену, например, «гендерному неравенству» предлагается «неравенство полов»; «буллинг» предлагают поменять на «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование», а вместо «толерантности» использовать в зависимости от контекста «уважение к другим народам» и «взаимоуважение».

В пояснительной записке говорится, что проект приказа предполагает возврат ‎к «национальному воспитательному идеалу», который называется «одной из приоритетных государственных задач». Проект находится на этапе общественного обсуждения, которое должно завершиться 2 октября. Если приказ будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.