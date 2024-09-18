Владимир Познер вернется на Первый канал с новым шоу. Недавно он говорил, что его звали на западные каналы, но он отказался

Телеведущий Владимир Познер вернется на Первый канал. Об этом сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст на премьере нового сезона, передает корреспондент РБК.

Познер станет ведущим нового проекта «Турецкая тетрадь». Дополнительной информации о нем Эрнст не сообщил.

Также в эфир Первого канала вернется передача «Пусть говорят», ее ведущим останется Дмитрий Борисов.

В интервью Forbes, которое вышло 12 сентября, Познер заявлял, что мечтает вернуться в телевизионный эфир, «но не думает, что это произойдет». Он также утверждал, что ему предлагали работу на западных каналах, но он отказался, так как все они ставили условие «высказываться по поводу [президента РФ Владимира] Путина и по поводу политики, причем определенным образом».

Познер вел авторскую телепрограмму на Первом канале с 2008 года. Она перестала выходить после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.