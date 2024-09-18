«Недоразумение, которое быстро разрешилось». В аэропорту Кракова задержали (и вскоре отпустили) украинского боксера Александра Усика. В ситуацию вмешивался Зеленский

В аэропорту польского города Краков вечером 17 сентября задержали украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщил украинский депутат Жан Беленюк, опубликовав видео, на котором Усика уводят в наручниках.

Жена Усика Екатерина подтвердила, заверив, что «все в порядке, ничего криминального». В МИД Украины заявили, что по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове «срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации». Сибига также обратился к своему польскому коллеге с целью «немедленно разрешить эту ситуацию».

В полночь по московскому времени ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он поговорил по телефону с Усиком сразу после задержания. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — заявил Зеленский. Он также написал, что «только что» ему сообщили, что Усика отпустили.

Вскоре сам Усик написал в инстаграме, что произошло «недоразумение, которое быстро разрешилось». Он поблагодарил украинских дипломатов за поддержку. «Респект польским правоохранителям, выполняющим свою работу, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии», — заявил боксер.

Что стало причиной задержания, неизвестно.