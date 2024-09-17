РБК: на создание российского аналога Starlink потребуется 445 миллиардов рублей

Создание российского сервиса спутникового интернета, запустить который планирует частная компания «Бюро 1440», обойдется примерно в 445 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительную версию проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», который разрабатывается в рамках программы «Экономика данных».

Предполагается, что к концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, всего же планируется запустить 383 спутника.

В документе говорится, что группировка низкоорбитальных спутников будет создана в основном за счет средств самой компании, она должна направить на проект 329,06 миллиарда рублей. Еще 116 миллиардов планируется выделить из бюджета, из которых 37,5 миллиарда — в виде льготных кредитов на создание спутников, 17,3 миллиарда — субсидии на запуски ракет, 61,2 миллиарда — на выведение спутников на низкую околоземную орбиту.

Целью проекта в документе указано увеличение доли домохозяйств, которым доступен высокоскоростной интернет, до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036 году.

«Бюро 1440» (входит в многопрофильную технологическую компанию «ИКС Холдинг») — российская частная космическая компания, которая планирует запустить услуги доступа в интернет в 2027 году. Как отмечает РБК, актуальные данные о владельцах «Бюро 1440» и финансовых показателях скрыты.

О том, что в России планируется запустить аналог Starlink, стало известно в декабре 2023 года. «Ведомости» писали, что «Бюро 1440» запустит коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 году. Первые три космических аппарата связи «Бюро 1440» были запущены летом 2023 года в рамках миссии «Рассвет-1» для проведения орбитальных экспериментов. Источник «Ведомостей», близкий к одному из разработчиков отечественного оборудования связи, отмечал, что у «Бюро 1440» могут возникнуть трудности с выводом спутников на орбиту, так как запуски ракет расписаны на годы вперед. Кроме того, в России нет тяжелой ракеты, которая будет постоянно вылетать с высокой грузоподъемностью, необходимой для отправки мощных спутников.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростного спутникового доступа в интернет в местах с ненадежным или дорогим соединением. С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше семи тысяч спутников, часть из которых уже вышла из строя. Более 6,3 тысячи таких аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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