МВД России объявило в розыск участниц Pussy Riot

Участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер добавили в базу розыска МВД России. Кроме того, в базе повторно появилась карточка Марии Алехиной — для международного розыска. Об этом «Медузе» сообщила Алехина.

По сведениям «Медиазоны», Борисову, Петрову и Плетнер объявили в розыск не позднее 5 июля, Буркот и Алехину — 9 июля.

Алехина рассказала, что никто из участниц коллектива не знает, в связи с чем их разыскивают и по какой статье УК в их отношении возбуждено уголовное дело.

Pussy Riot решили сами проверить базу розыска МВД после того, как одной из участниц пришло СМС о наложении ареста на российский банковский счет в связи с уголовным делом (скриншот сообщения есть в распоряжении «Медузы»).

В настоящее время объявленные в розыск участницы Pussy Riot находятся в концертном туре Riot Days по книге Марии Алехиной. В ходе гастролей они собирают средства для детской больницы «Охматдет» в Киеве, поврежденной в июле российским ракетным ударом. Группа уже собрала более 150 тысяч евро.

Обновлено. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что уголовное дело в отношении участниц группы Pussy Riot может быть возбуждено по статье о финансировании терроризма.

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