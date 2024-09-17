Mash, «Бумага» и «Фонтанка»: в Петербурге убили активиста Виталия Иоффе

В Санкт-Петербург убит политический активист Виталий Иоффе, сообщил провластный телеграм-канал «Mash на Мойке». Эту информацию подтвердила «Бумаге» дочь Иоффе Елена.

Mash утверждает, что в убийстве 53-летнего активиста признался 20-летний квир-блогер Александр С., «идентифицирующий себя как женщину». Он рассказал, что нанес Иоффе не менее 20 ножевых ранений якобы «в момент попытки изнасилования». Подтверждения этой информации нет.

По информации Mash, блогер задержан.

«Я точно знаю, что его убили, место и примерное время той новости [„Mash на Мойке“] правильное», — сказала Елена «Бумаге». Обстоятельства убийства ей неизвестны, информации о причастности блогера к убийству у нее также нет.

По информации «Фонтанки», Иоффе нашли мертвым в квартире в Калининском районе Петербурга на проспекте Науки. Издание утверждает, что об убийстве рассказал 20-летний Александр, который «пришел с повинной в полицию Выборга и заявил, что убил человека». Молодой человек заявил, что они якобы выпивали вместе с Иоффе, в какой-то момент активист якобы «принудил Александра к сексу, тот схватил нож и ударил больше 20 раз».

Об убийстве Иоффе также пишет RusNews со ссылкой на источник. Подробностей телеграм-канал не приводит.

Виталий Иоффе — политический активист, который регулярно выходит с одиночными пикетами в Санкт-Петербурге после начала войны в Украине и ходит на суды политзаключенных. На акциях его регулярно задерживали. Только за период с февраля 2022 года по июль 2023 года Иоффе задерживали около десяти раз. «Даже если прошел один человек, посмотрел на пикет и пошел домой подумать, как он относится к войне, то это уже победа. Может быть, этот человек потом не умрет, не убьет. Но у всех свои виды борьбы. Необязательно выходить. Есть люди, которые делают очень много, не выходя на улицу: делают для сообщества, для помощи политзаключенным, собирают передачки, жертвуют деньги. У нас есть знакомый, который отдает 50% своего дохода в помощь политзаключенным», — рассказывал он в интервью «Бумаге» о том, почему продолжает выходить на пикеты.