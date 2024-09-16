«Врачи без границ» объявили о закрытии программ в России

Международная некоммерческая гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF, Médecins Sans Frontières) объявила о закрытии своих программ в России.

Причиной закрытия стало то, что в августе организация получила от Минюста России письмо с решением об исключении ее филиала «Врачи без границ» (Нидерланды) из реестра филиалов и представительств иностранных НКО, говорится в заявлении.

С чем было связано решение Минюста об исключении филиала организации, не уточняется. В реестре по состоянию на 15 сентября 2024 года указаны только два филиала организации: «Врачи без границ» (Бельгия) и «Врачи без границ» (Франция). Первый исключен из реестра в 2009 году, у второго, внесенного в 2006 году, дата исключения не указана. У филиала «Врачи без границ» (Нидерланды) указано, что он был исключен из реестра в июле 2024 года.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены остановить нашу деятельность в России. Работа нашей организации руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтральности, а также медицинской этики. Мы оказываем помощь в зависимости от потребностей», — сказал руководитель программ «Врачей без границ» в России Яшовардхан.

В заявлении также говорится, что многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую организация могла бы им оказать. «MSF хотела бы снова работать в России, если и когда это будет возможно», — добавили в организации.

MSF была основана группой французских врачей и журналистов в 1971 году для помощи людям в зонах боевых действий, эпидемий и природных катастроф, и с тех пор география организации охватывает более 70 стран мира.

В России «Врачи без границ» работают с 1992 года. В течение этих 32 лет организация занималась лечением и профилактикой туберкулеза и ВИЧ, помощью бездомным, гумантарной помощью в Чечне, Ингушетии, Дагестане. После начала войны «Врачи без границ» помогали вынужденным переселенцам с украинских территорий, оказавшимся в России, а также жителям российских областей (в том числе Белгородской), пострадавшим от обстрелов.