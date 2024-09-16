Аренда квартир в Москве, по оценкам экспертов, подорожала на 40% c начала года. И цены продолжат расти

С начала года долгосрочная аренда квартир в Москве в среднем подорожала на 40%, а в объявлениях все чаще стали появляться однокомнатные квартиры за 100 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Стоимость аренды жилья в Москве начала расти примерно на 20–30% еще в августе-сентябре 2023 года. Новая волна роста цен пришлась на август 2024-го — ставки в среднем выросли на 5%, рассказала замдиректора управления аренды квартир риелторской компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. По ее прогнозам, до конца октября арендные ставки могут увеличиться еще на 5–10%.

По данным компании, в сегменте наиболее доступного жилья аренда студии обойдется в среднем в 45–55 тысяч рублей в месяц, однокомнатной квартиры — в 50–65 тысяч рублей, двухкомнатной — в 65–85 тысяч рублей, трехкомнатной — в 75–120 тысяч рублей.

Риелторы компании «Миэль» считают, что за август средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась сразу на 10% и сейчас обойдется в 54 тысячи рублей в месяц. «Таких цен на рынке не было. В относительно спокойные годы рост ставок за высокий сезон составлял 5–7%, а в этом году рост уже приближается к 20%», — заявила руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова.

В агентстве недвижимости Est-a-Tet в среднем оценивают подорожание аренды в Москве в 35–40% только с начала года. По словам представителя компании, на юго-западе Москвы рост средней ставки аренды с начала года составил до 65%.

В ЦИАН отмечают, что только за последние три месяца аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала на 28%, за год рост — 43%. Сейчас можно снять такую квартиру в среднем за 73 тысячи рублей. Год назад она обошлась бы в 51 тысячу рублей.

Основной причиной роста цен — предложение не успевает за спросом, который «подогревают» дорогая ипотека и «несостоявшиеся покупатели» жилья, пишет РБК. Пока причин для стабилизации ситуации на рынке аренды эксперты, опрошенные изданием, не видят. Они считают, что рост арендных ставок сохранится как минимум осенью.