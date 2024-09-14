«ВКонтакте» отключил функцию, которая позволяла искать порноролики или видео с матом в названии

Российская соцсеть «ВКонтакте» убрала возможность отключения фильтра «Безопасный поиск», который позволял скрыть порноролики, видео с насилием или нецензурной лексикой в названии.

На то, что фильтр нельзя отключить сначала обратили внимание телеграм-каналы, а затем администрация «ВКонтакте» подтвердила нововведение, заявив, что «такой подход помогает поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории».

DTF отмечает, что возможность убрать фильтр осталась в мобильной версии приложения, также как и сами видео, которых теперь нет в поисковой выдаче.

Администрация «ВКонтакте» заявила, что «контент, который соответствует правилам платформы и законодательству Российской Федерации, доступен в тематических сообществах», которые, в свою очередь, можно найти «по прямым ссылкам».

«ВКонтакте» — крупнейшая в России социальная сеть. Принадлежащие компании Meta фейсбук и инстаграм в РФ заблокированы, а сама компания объявлена «экстремистской».