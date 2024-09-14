Уроженец Узбекистана Бахромжон Хасанов выиграл выборы в Подмосковье. Через четыре дня после победы он «добровольно-принудительно» сдал мандат

Уроженец Узбекистана Бахромжон Хасанов, избранный депутатом Пушкинского муниципального совета от «Единой России», через четыре дня после победы отказался от мандата, пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Подмосковье.

В опубликованном пресс-службой сообщении говорится, что Хасанов подал в отставку по собственному желанию, а Совета депутатов Пушкинского на первом после проведения довыборов заседании поддержал его прошение о прекращении полномочий.

При этом, как отмечает «Медиазона», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объявил, что Хасанов сложил депутатские полномочия «добровольно-принудительно».

«Возмущение людей вызывает не столько тот факт, что бывший мигрант — стал депутатом, а то, что его обвиняют в обмане участников », — написал Хинштейн в своем телеграм-канале. «Рад этому: такие депутаты нам не нужны», — добавил он. Депутат Госдумы привел ссылки на публикацию «Царьграда», в которой Хасанова обвиняли в том, что он подарил военным сломанную машину, а когда они дали ему 70 тысяч рублей на ремонт, не выполнил его.

Статья «Царьграда», сообщает «Медиазона», была написана на основе рассказа активистов националистической организации «Русская община». В ней Хасанова называли «таджикским благоволителем», «новым русским» и «ушлым гражданином из солнечной республики».

Бахромжон Хасанов, родившийся в 1980 году в Узбекистане, до 17 лет проживал в Таджикистане, а затем переехал в подмосковный город Пушкино. Гражданство РФ он получил в 2008 году. Хасанов заявлял, что после того, как войска РФ начали полномасштабное вторжение в Украину, он ездит в зону боевых действий и помогает российским военнослужащим.