Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Футболист Криштиану Роналду сообщил, что общее количество его подписчиков в соцсетях достигло миллиарда. Такое произошло впервые в истории.

У Роналду есть официальные аккаунты в инстаграме, фейсбуке, соцсети икс (твиттере), ютьюбе и в китайских соцсетях Weibo и Kuaishou.

BBC News отмечает, что это не значит, что Криштиану Роналду читают миллиард пользователей соцсетей — многие подписаны на футболиста сразу в нескольких соцсетях.

На втором месте по общему числу подписчиков в соцсетях идет американская певица Селена Гомес, у которой 690 миллионов фолловеров. У Лионеля Месси, с которым Роналду всю карьеру заочно борется за неофициальное звание лучшего футболиста мира, 623 миллиона подписчиков.