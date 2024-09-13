Власти США обвинили RT в работе на российскую разведку

Власти США считают, что телеканал RT вовлечен в российские разведывательные операции по всему миру. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

По информации Вашингтона, более года назад российское правительство внедрило в RT отдельное подразделение, которое занимается сбором разведданных — и руководство телеканала знало об этом. США полагают, что деятельность RT выходит далеко за рамки обычной пропаганды.

«Благодаря новой информации, большая часть которой исходит от сотрудников RT, мы знаем, что телеканал участвовал в операциях влияния, в сборе информации под прикрытием, а также в военных закупках», — заявил Блинкен.

Блинкен заявил, что в связи с этим США, Великобритания и Канада начнут «дипломатическую кампанию» против RT, в рамках которой будут рассказывать другим странам о совместной деятельности телеканала и российской разведки.

Минфин США на фоне заявлений Блинкена сообщил, что внес в санкционные списки медиагруппу «Россия сегодня» и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

4 сентября Минфин США ввел санкции против RT и «России сегодня», а также главреда RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров канала. Основанием для этого были названы «попытки Москвы повлиять на президентские выборы».