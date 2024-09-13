В Пензе начали установку укрытий от беспилотников. От города до границы с Украиной — 700 километров
Источник: ГУ МЧС России по Пензенской области
В Пензе начали установку модульных укрытий от беспилотников, сообщило региональное МЧС.
В ведомстве заявили, что первое укрытие уже установлено на набережной реки Сура, где гуляет большое количество людей.
Всего будет установлено пять укрытий. Как подчеркнули в МЧС, они «хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области».
Пенза находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной. До сих пор об атаках беспилотников на город не сообщалось.
Дальность наиболее массового украинского дрона «Лютый» составляет около тысячи километров. Такие дроны, в частности, уже атаковали Мурманскую область и Башкирию.