В Пензе начали установку модульных укрытий от беспилотников, сообщило региональное МЧС.

В ведомстве заявили, что первое укрытие уже установлено на набережной реки Сура, где гуляет большое количество людей.

Всего будет установлено пять укрытий. Как подчеркнули в МЧС, они «хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области».

Пенза находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной. До сих пор об атаках беспилотников на город не сообщалось.

Дальность наиболее массового украинского дрона «Лютый» составляет около тысячи километров. Такие дроны, в частности, уже атаковали Мурманскую область и Башкирию.