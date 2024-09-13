Минтранс представил законопроект, который обяжет россиян ставить на учет средства электросамокаты, сигвеи и другие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что с 1 сентября 2026 года электросамокаты и другие СИМ нужно будет в течение десяти дней с момента покупки зарегистрировать в специальном реестре, после чего получить аналог автомобильного госномера и «учетную метку» для регистрации поездок.

Перед началом движения пользователи электросамокатов должны будут авторизоваться в «региональной информационной системе средств микромобильности» с помощью учетной записи на портале госуслуг.

В Минтрансе заявили, что изменения направлены на «обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД, снижение количества нарушений и повышение безопасности дорожного движения».

В 2023 году «Справедливая Россия» вносила аналогичный законопроект, предполагавший присвоение всем самокатам регистрационных номеров. В правительстве не поддержали документ, указав, что документ не предусматривает идентификацию человека, который находится за рулем в конкретный момент — при том, что это может быть не только владелец самоката.