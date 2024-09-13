Генпрокуратура объявила «нежелательным» в России телеканал Belsat

Генпрокуратура объявила «нежелательной на территории РФ» деятельность польской организации Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite).

В сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства, говорится, что телеканал Belsat ставит своей целью «дискредитацию внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критику интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии».

В условиях проведения специальной военной операции ( ) враждебная риторика данного СМИ только усилилась. В информационном пространстве стали появляться публикации с обвинениями руководства России в необоснованной агрессии против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелигитимности вхождения в состав РФ Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, заявила Генпрокуратура, Belsat «активно сотрудничает и распространяет материалы организаций», включенных в реестр «иноагентов» и объявленных «нежелательными» в России.

Belsat создан при участии МИД Польши. Телеканал вещает на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках, его аудиторию в основном составляют зрители из России и Беларуси.

По российскому законодательству за сотрудничество с «нежелательными» организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.