Apple будет блокировать айфоны, на которые установлены украденные запчасти

Apple будет блокировать айфоны, на которых при ремонте установят детали с украденных устройств. Об этом пишет профильное издание 9to5Mac.

Новая функция будет внедрена в iOS 18, релиз которой запланирован на 16 сентября. К учетной записи пользователя теперь будет привязана информация о серийных номерах комплектующих айфона — аккумуляторов, камер, экранов.

Если при включении отремонтированного устройства оно обнаружит, что новая деталь была получена с айфона, у которого были включены функции Activation Lock или Lost Mode, от пользователя будут требовать ввести пароль для ее разблокировки.

iOS 18 будет предустановлена на новые модели серии iPhone 16, которые Apple анонсировала несколькими днями ранее. Их продажи начнутся 20 сентября.