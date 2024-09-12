Умер Николай Сванидзе

Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни. Об этом пишут «МК», Mash и Shot. Информацию о смерти журналиста телеканалу «Звезда» подтвердила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia

По данным «Московского комсомольца», Сванидзе скончался вечером 11 сентября в своей квартире в Москве.

Последние годы журналист тяжело болел. Ему диагностировали «ишемию головного мозга». Причиной смерти Сванидзе СМИ называют осложнения, вызванные пневмонией.

Николай Сванидзе работал на российском телевидении с 1991 года. В разное время он вел аналитические программы «Подробности», «Контрасты», «Зеркало», «Исторические хроники», «Клуб сенаторов», «Красный угол», «Исторический процесс». В 1997-1998 годах был председателем ВГТРК. В 2013-2022 годах работал на радиостанции «Серебряный дождь». Награжден премией ТЭФИ (1995) и орденом Почета (2001) за вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

В 2008 году Сванидзе принимал участие в создании партии «Правое дело», в 2018-м он вошел в экспертный совет «Партии перемен». В 2005-2014 годах был членом Общественной палаты России. До ноября 2022 года входил в состав Совета по правам человека при президенте РФ.