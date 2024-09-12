The Bell: компания LG регистрирует в России торговый знак косметики OHUI

Компания LG подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию торгового знака OHUI, под которым выпускается косметика, пишет The Bell. В Роспатент в начале сентября обратилась одна из российских юридических фирм, действующая в интересах LG, следует из заявки.

OHUI — бренд косметики по уходу за лицом и телом, входящий в подразделение LG beauty. На странице бренда сообщается, что компания OHUI была основана в 1997 году.

Собирается ли LG выводить бренд OHUI на российский рынок или регистрация товарного знака преследует какие-то другие цели, пока неизвестно.

В России LG известен в первую очередь как производитель бытовой техники и электроники. Однако LG (компания несколько раз меняла названия, в том числе некоторое время была Goldstar) начинала с выпуска товаров для красоты и здоровья. Всего в конгломерат LG входят более 40 компаний, занимающихся, в основном, электроникой, химической продукцией и телекоммуникационным оборудованием.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину LG объявила о прекращении поставок своей продукции на российский рынок, напоминает The Bell. Однако неофициальный импорт в Россию техники LG, как и многих других брендов, продолжился. «Коммерсант» летом 2023 года писал, что на заводе в Польше выпускают телевизоры LG адаптированные для российского рынка.