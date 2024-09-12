Суд обязал мэрию Орска выплатить КПРФ компенсацию в 100 тысяч рублей за снятый с выборов в 2022 году список кандидатов

Советский районный суд Оренбурга 11 сентября частично удовлетворил иск оренбургского отделения партии КПРФ к администрации Орска, Минфину и территориальной избирательной комиссии, поданный после того, как список коммунистов был снят с выборов в 2022 году.

Суд обязал администрацию Орска выплатить коммунистам 100 тысяч рублей в качестве компенсации за снятие списка. Представители партии настаивали на сумме в один миллион рублей.

В июле 2022 года территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Орска отказалась заверить список партии КПРФ на довыборах депутатов городского совета из-за неверно оформленных документов. Депутат заксобрания Оренбургской области от КПРФ пояснял, что причиной снятия списка стали опечатки в фамилии одного из четырех выдвинутых кандидатов.

Партия КПРФ оспорила решение ТИК о снятии списка в суде. В нескольких инстанциях им отказали в удовлетворении жалобы. Однако в июне 2023 года Конституционный суд постановил, что снятие списка кандидатов из-за ошибок или опечаток является незаконным.

Первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин, комментируя решение КС, заявил, что выборы заново провести невозможно, но суд признал, что партия имеет право воспользоваться компенсаторным механизмом. После этого КПРФ обратилась в Советский районный суд с требованием компенсации. Вначале им отказали в иске, но затем кассационный суд отправил иск на новое рассмотрение, и наконец суд его частично удовлетворил.

По словам Максима Амелина, деньги, если они будут выплачены, партия направит на помощь жителям Курской области, пострадавшим от нападения ВСУ, а также оренбуржцам, пострадавшим от наводнения.