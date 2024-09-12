Полиция поблагодарила Джона Бон Джови за спасение женщины от самоубийства

Полиция города Нашвилл в американском штате Теннесси поблагодарила рок-музыканта Джона Бон Джови за то, что он помог женщине, предположительно, собиравшейся спрыгнуть с пешеходного моста в реку.

«Выражаем благодарность Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на пешеходном мосту Сейгенталера вечером во вторник [10 сентября]. Бон Джови убедил ее сойти с карниза моста над рекой Камберленд в безопасное место», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети X в ночь на 12 сентября.

«Мы все должны беречь друг друга», — сказал в кратком заявлении глава полиции Джон Дрейк.

Из сообщений в соцсетях следует, что Джон Бон Джови снимал на мосту в Нашвилле клип на песню «Peopleʼs House», когда музыкант и его команда заметили женщину, стоящую на карнизе моста.

Полиция Нашвилла опубликовала в ютьюбе видео, на котором показано, как Бон Джови помогает женщине. Администрация видеохостинга удалила видеозапись «за нарушение правил сообщества». Копии ролика доступны в ютьюбе, а также в соцсети X. В ролике видно, как Бон Джови и участница его команды медленно походят к женщине в синей одежде, начинают с ней разговаривать, после чего помогают перелезть через перила моста. Затем музыкант обнимает женщину и они вместе уходят.

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Джон Бон Джови не комментировал случившееся.