В Дрездене обрушился мост через Эльбу

В Дрездене в ночь на 11 сентября обрушилась часть моста Карола над рекой Эльба, сообщает Deutsche Welle.

Городские власти заявили, что в результате обрушения никто не пострадал, но движение автомобилей по мосту и судов по реке будет остановлено на неопределенное время.

Der Spiegel уточняет, что обрушение затронуло пешеходную и велосипедную части моста, а также трамвайные пути. Также повреждены две линии теплоснабжения, из-за чего горячая вода затопила часть побережья.

По предварительным данным, мост обрушился в районе трех часов ночи. Спасательные службы предупредили, что остальные части моста также могут обрушиться. Территорию вокруг моста оцепили.

Причина обрушения пока не называется.

Мост Карола — один из четырех мостов через Эльбу в Дрездене. Он был открыт в 1895 году, но в конце Второй мировой войны был взорван, чтобы остановить наступление Советской армии. Мост был восстановлен в 1971 году. В 2019 году проводилась частичная реконструкция моста.