Канадская телекомпания заявила, что не будет показывать документальный фильм «Русские на войне» после протеста украинцев

Канадский общественная телекомпания TVO заявила, что не будет показывать документальный фильм «Русские на войне», снятый режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны.

Решение было принято советом директоров TVO. «Мы прислушались к украинско-канадскому сообществу и их вдумчивому и сердечному подходу», — говорится в заявлении телекомпания. TVO планировала показать фильм «в ближайшие месяцы».

«Русских на войне» впервые показали во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля 7 сентября. За день до этого Государственное агентство по вопросам кино Украины призвало организаторов исключить этот фильм из программы, назвав его «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», поскольку он «пытается изобразить агрессоров как жертв».

После Венеции ленту должны представить на Международном кинофестивале TIFF в Торонто. Народные депутаты Верховной Рады и генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко обратились к канадским коллегам с призывом «не допустить показа пропагандистского фильма» на кинофестивале. Раскритиковал показ картины и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, задавшийся вопросом «почему пропагандистский фильм „Russians At War“ вообще показали на Венецианском кинофестивале».

Премьера фильма «Русские на войне» на фестивале TIFF запланирована на пятницу, 13 сентября. Во вторник, 10 сентября, прошел предпоказ для прессы и представителей киноиндустрии.

Документальный фильм «Русские на войне» снимался в течение семи месяцев в 2023 году на территории аннексированных ЛНР и ДНР, причем никакого разрешения Минобороны России, как рассказывала режиссер картины Анастасия Трофимова, она не получала. Героями фильма стали российские военные (в основном контрактники), жизнь которых показывает режиссер.

В создании фильма поучаствовал канадский медиафонд, который, судя по данным с его сайта, потратил на съемки «Русских на войне» 340 тысяч канадских долларов (примерно 227 тысяч евро). Продюсерами картины выступили Салли Блейк и Филипп Левассер из парижской студии Capa Presse, а также канадка Корнелия Принсипи, номинированная на премию «Оскар» в 2024 году.

Сама Трофимова называет свой фильм антивоенным. В интервью, вышедшем после показа картины в Венеции, она говорила, что ее задачей было показать, что российские военные тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости этой войны.

скандал вокруг фильма «русские на войне»

Все переругались из-за фильма «Русские на войне». Его сняли на российской стороне фронта и показали в Венеции Разбираемся с экспертами «Медузы» — военными аналитиками и Антоном Долиным, — как относиться к этой картине

скандал вокруг фильма «русские на войне»

Все переругались из-за фильма «Русские на войне». Его сняли на российской стороне фронта и показали в Венеции Разбираемся с экспертами «Медузы» — военными аналитиками и Антоном Долиным, — как относиться к этой картине