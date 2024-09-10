Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера во франшизе «Звездные войны», сообщают Variety и ABC News со ссылкой на его представителя.

Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года.

В течение своей более чем 60-летней карьеры Джонс сыграл в десятках фильмов. В их числе — «Поездка в Америку», «Конан-варвар», «Мэтуон», «Лучшие из лучших», «Преступные связи», «Охота за „Красным Октябрем“», «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Также Джонс озвучивал Муфасу в мультфильме «Король Лев».

Джонс — обладатель трех премий «Тони», двух «Эмми» (обе он получил в 1991 году) и одной «Грэмми». В 2011 году он получил почетный «Оскар» за «вклад в развитие киноискусства».