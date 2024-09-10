SpaceX запустил первую исследовательскую частную миссию Polaris Dawn. Непрофессиональные астронавты выйдут в открытый космос

Компания SpaceX запустила коммерческую миссию Polaris Dawn, на борту которой находится гражданский экипаж.

Корабль «Крю Дрэгон» стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида. Обе ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно отделились.

Миссия Polaris Dawn будет пятидневной. В ее состав вошли миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris совместно с компанией SpaceX, и отставной подполковник ВВС США Скотт Потит. Также на борту две сотрудницы SpaceX: ведущий инженер по космическим операциям Анна Менон и инженер, курирующий подготовку космонавтов, Сара Джиллис.

В рамках миссии запланирован первый выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов (он планируется на третий день миссии, 12 сентября). Также миссия Polaris Dawn будет самым дальним полетом со времени высадки NASA на Луну более 50 лет назад.

Изначально запуск Polaris Dawn был запланирован на 28 августа, но его несколько раз откладывали по техническим причинам.

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