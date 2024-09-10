Sony официально анонсировала PlayStation 5 Pro. Ее продажи начнутся в ноябре
Источник: Sony
Компания Sony официально анонсировала консоль PlayStation 5 Pro — обновленную версию PlayStation 5 с улучшенными техническими характеристиками.
Новая консоль получила более мощный графический чип, увеличенное количество памяти, а также улучшенную поддержку трассировки лучей и технологию масштабирования изображения PSSR.
Продажи консоли стартуют 7 ноября, а предзаказ может быть оформить с 26 сентября.
Цена PS 5 Pro в США составит 699,99 долларов, в Великобритании — 699,99 фунтов, в Европе — 799,99 евро.
В России Sony прекратила официально продавать свои консоли после вторжения армии РФ в Украину.