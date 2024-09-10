Основатель телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев подтвердил слухи о своей женитьбе на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

«Да, я женился. Моя избранница, супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи. Благодарю всех, кто меня поздравил. На этом я бы хотел закончить сообщение о личной жизни», — сказал он в эфире своего телеканала.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что 8 сентября Малофеев и Львова-Белова сыграли свадьбу в одном из подмосковных коттеджных поселков. Слухи об их близких отношениях появились в начале 2024 года, когда они вместе пришли на Крестный ход в Екатеринбурге. О разводе Малофеева с предыдущей женой стало известно в 2023 году, но о расторжении брака Львовой-Беловой и священника Павла Когельмана ранее не объявлялось.

Малофеев и Львова-Белова известны как православные активисты, оба поддерживают российское вторжение в Украину и находятся под западными санкциями. Малофеева обвиняли в финансировании самопрозглашенных ДНР и ЛНР, а подконтрольные ему СМИ стали одними из главных распространителей российской пропаганды. Львова-Белова после начала полномасштабной войны занималась вывозом детей-сирот с занятых российскими войсками территорий Украины. За это Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на ее арест.

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