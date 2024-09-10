Минобороны РФ объявило о начале учений в двух океанах и трех морях. В них задействованы 90 тысяч человек

Военно-морской флот РФ начал стратегическое учение «Океан-2024», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минобороны.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В учениях, объявило военное ведомство, будут задействованы более 90 тысяч военных, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники.

К участию в маневрах планируется привлечь оперативные группы от МВД, МЧС, ФСБ, войск Нацгвардии и ФСО, а также «воинские контингенты от иностранных государств-партнеров РФ», заявило Минобороны.

«Океан-2024„продлится до 16 сентября включительно.

В рамках первого этапа учений планируется отработать развертывание группировок сил на полигонах боевой подготовки.

„На втором этапе участники будут задействованы в розыгрыше „боевых действий“ по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море“, — заявило Минобороны.

Учения под кодовым названием „Океан“ в 1970-х — 1980-х годах проводил ВМФ СССР. Маневры, устроенные в 1970 году и посвященные столетию с дня рождения Ленина, стали крупнейшими военно-морскими маневрами в истории.

Ранее СМИ со ссылкой на Минобороны КНР сообщили, что среди участников „Океана-2024“ будут китайские военные.