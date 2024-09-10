Forbes: Роскомнадзор заложил 59 миллиардов рублей на модернизацию оборудования для блокировок в ближайшие пять лет

Роскомнадзор запланировал с 2025 по 2030 годы потратить 58,97 миллиарда рублей на модернизацию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются в сетях операторов для фильтрации трафика и последующих блокировок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».

В рамках проекта планируется как модернизация существующих , так и установка новых «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика», пишет Forbes. В паспорте проекта говорится, что запланированное развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности позволит увеличить пропускную способность ТСПУ и повысить эффективность ограничения доступа к сервисам VPN до 96%.

В числе других планов федерального проекта также значатся единая платформа для борьбы с мошенниками, которую предполагается разработать с участием операторов и банков, и система блокировки фишинговых сайтов, пишет Forbes.

В «Роскомсвободе» предполагают, что в рамках модернизации РКН приобретет новые серверы и софт — «серверы будут быстрее, и их поставят там, где их до этого не было, а софт будет эффективнее работать». Киберадвокат Станислав Селезнев, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы» отмечает, что нынешние ТСПУ не могут выявить все современные VPN-сервисы, и Роскомнадзору требуется работа с новыми шаблонами для анализа трафика.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается каждый год в связи с тем, что сети операторов развиваются, а трафик растет. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сказали, что финансовые параметры нацпроекта «в настоящее время прорабатываются», добавив, что до завершения этого процесса интересующие Forbes мероприятия подтвердить не могут.

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