Зумеры больше не «гуглят», а снова «ищут» информацию в интернете

Современные подростки все меньше используют глагол «гуглить» для обозначения процесса поиска информации в интернете. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на исследование аналитической компании Bernstein Research, посвященное зумерам.

Согласно данным аналитиков, представители и в особенности вместо слова «гуглить» (to google) скажут просто «искать» (to search).

Глагол «гуглить» вошел в разговорный обиход от названия крупнейшей в мире поисковой системы интернета. В 2006 году глагол «гуглить» в значении поиска чего-либо в интернете официально добавили в Оксфордский словарь английского языка и американский словарь Merriam-Webster.

Нынешняя отмена глагола «гуглить» молодыми поколениями означает, что технологии и поведение пользователей в сети продвинулись вперед, считает представитель Bernstein Research Марк Шмулик.

Так, например, зумеры чаще заходят в приложение TikTok для поиска рекомендаций ресторанов и отелей, а новые продукты и бренды открывают через рекламу у блогеров, на которых они подписаны.

Читайте также

Вижу фразу «ок, бумер». Что она значит? Пора обижаться? 10 карточек