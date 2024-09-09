В Подмосковье разбился самолет-амфибия, изготовленный в единственном экземпляре. Его создатель погиб при крушении

В Рузском районе Московской области неподалеку от аэродрома Ватулино разбился самолет-амфибия, сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура.

При крушении самолета оба пилота, находившиеся на борту, погибли, пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Прокуратура опубликовала фотографии разбившегося самолета и привела его бортовой номер — RA1240G. Им оказался двухмоторный многоцелевой самолет с названием «Алекс-251».

Причины крушения пока неизвестны. Телеграм-канал Mash пишет, что самолет разбился из-за неполадок с мотором во время тестового полета после долгого ремонта. По данным Mash, 9 сентября борт поднимался в воздух три раза, первые два вылета прошли нормально, а во время третьего самолет начал резко терять высоту и упал в кукурузное поле возле деревни Ватулино.

Самолет «Алекс-251» разрабатывался московским ЗАО «Авиатик-альянс» с 2000-х годов. В 2009 году он был представлен на авиасалоне МАКС, но в воздух тогда не поднимался. В 2011 году самолет получил сертификат единичного экземпляра воздушного судна, в 2013 году успешно прошел заводские испытания. Тогда же директор «Авиатик-альянса» Алексей Танцырев рассказывал, что самолет «после небольшой доводки будет готов стать рыночным продуктом».

По данным Msk1, 67-летний создатель самолета Алексей Танцырев стал одним из погибших при крушении. Об этом сообщила изданию жена директора «Авиатик-альянса». Вторым погибшим телеграм-канал Baza называет летчика-испытателя Александра Иванова. Baza пишет, что он в том числе испытывал первый серийный «Суперджет» и совершил на нем суммарно 866 вылетов.