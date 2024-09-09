Суд в Омске приговорил бывшего «вагнеровца» к 19 годам колонии по обвинению в убийстве беременной женщины

Омский областной суд вынес приговор бывшему наемнику ЧВК Вагнера Сергею Козлову по делу об убийстве 18-летней беременной женщины, совершенном с особой жестокостью, сообщила пресс-служба суда 9 сентября.

Суд приговорил Козлова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Суд также удовлетворил иск отца убитой женщины о компенсации морального вреда на один миллион рублей.

Как сообщает «Коммерсант», прокуратура просила приговорить Сергея Козлова к пожизненному лишению свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, в октябре 2023 года Сергей Козлов до смерти забил партнершу, которая находилась на позднем сроке беременности. Это случилось, когда пара и отец девушки находились в гостях. Когда они пили алкоголь, Козлов начал избивать 18-летнюю Дарью после того, как она якобы сломала его акустическую колонку.

Очевидцы говорили, что Козлов прыгал на животе и груди Дарьи и кричал, что она недостойна носить его ребенка. Очевидцы не смогли его остановить. У погибшей обнаружили 138 повреждений, в том числе черепно-мозговую травму, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытую травму живота, писал «Коммерсант».

Когда Козлова задержали, он отрицал, что причастен к убийству, и утверждал, что собирался создать с Дарьей семью и воспитывать совместного ребенка. Позже частично признал вину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Козлова вменяемым.

Сергей Козлов — бывший боец штурмового отряда частной военной компании, созданной Евгением Пригожиным. Его завербовали в ЧВК в колонии, где он отбывал шестилетний срок по делу об умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, приговор ему вынесли в июле 2021 года. За участие в войне Козлова наградили медалью «За отвагу». «Вагнеровец» вернулся с войны летом 2023 года.

Как сообщает «Сибирский экспресс», в прошлом Сергея Козлова неоднократно судили, в том числе по нескольким делам о причинении тяжкого вреда здоровью. В одном случае его осудили за избиение партнерши, на которую он напал с ножом и молотком после того, как они подали заявление в ЗАГС. В другом случае Козлов избил молотком женщину, а также напал на ее маленькую дочь.

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