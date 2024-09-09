Крупнейший шведский аэропорт закрыли из-за четырех беспилотников

В крупнейшем шведском аэропорту Арланда под Стокгольмом ночью 9 сентября приостановили вылет и прием самолетов из-за беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Представитель Шведского управления гражданской авиации Сесилия Бегстрем рассказала газете Aftonbladet, что над аэропортом были замечены четыре беспилотника. Примерно в 01:00 (02:00 по московскому времени) аэропорт закрыли на прием и вылет рейсов. Возобновление работы произошло в 03:30.

Aftonbladet отмечает, что остается не ясным, были ли беспилотники нейтрализованы или они покинули территории аэропорта самостоятельно.

Из-за дронов несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты.

«Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, какова была его цель. В связи с конфиденциальностью расследования мы не хотим вдаваться в подробности о том, какой тип беспилотников был замечен и кем», — заявил представитель полиции Даниэль Викдаль, передает телеканал SVT.

В шведских вооруженных силах заявили, что знают об инциденте и взаимодействуют с администрацией аэропорта.