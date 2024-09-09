Более 300 участников войны в Украине, выдвинутых на выборы «Единой Россией», получат мандаты

Более 80% участников войны в Украине из числа тех, кого выдвинула «Единая Россия» на прошедших региональных выборах разного уровня, получат мандаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности генсовета партии Владимира Якушева.

Он уточнил, что из 380 человек, участвовавших в выборах, мандаты получат 308.

Среди победителей — вернувшийся с войны десантник Роман Иголкин, который стал депутатом областной думы Рязанской области, отмечает «7×7». Ранее он ездил по школам региона, вел патриотические уроки и одевал детей в свою экипировку.

Всего, по подсчетам издания, в выборах участвовали 423 участника « ». Помимо «Единой России», они выдвигались от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

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